Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 13:58

Берлин. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В МИД Германии во вторник не уточнили, кто будет представлять Россию международной конференции по разоружению, которая пройдет 15 марта в Берлине.

"Касательно вашего вопроса могу указать на правительственную пресс-конференцию, на которой мы объявили мероприятие и сказали об участниках", - сообщил "Интерфаксу" представитель МИД.

Накануне представитель МИД Германии Кристофер Бургер сказал, что из России и Китая ожидаются "представители правительств на высоком рабочем уровне".

Дипломат сообщил, что в числе 400 участников форума будут представители стран ЕС, НАТО, Китая, России.

По информации МИД Германии, в конференции примут участие "дипломаты, военные и ученые", и она будет посвящена рискам военного использования новых технологий, которые могут менять ход войны, причем существующие системы контроля над вооружениями до сих пор мало касались данных технологий.

Так, речь пойдет о "летальных автономных системах вооружении", о "новых тенденциях в ракетных технологиях", "киберинструментах" и "возможном злоупотреблении биотехнологий", сообщили в МИД Германии.

1тф аю ан

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