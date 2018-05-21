Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 19:02 21.05.2018 - 19:02

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Посол Испании в Израиле Мануэль Гомес Асебо и его словенская коллега Барбара Сушник вызваны в МИД Израиля после того, как их страны проголосовали за проведение расследования столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе сектора Газа, сообщает в понедельник израильская газета "Гаарец".

По данным издания, во вторник по этой же причине в израильский МИД будет вызван и посол Бельгии в Израиле Оливер Белль.

В пятницу Совет ООН по правам человека проголосовал за то, чтобы направить груипу международных следователей по военным преступлениям для расследования инцидентов на границе Израиля и сектора Газа. За такое решение проголосовали 29 государств, среди них эти три европейские страны - Бельгия, Испания, Словения.

На прошлой неделе на административной границе с сектором Газа прошла многотысячная антиизраильская акция протеста, переросшая в столкновения между палестинцами и израильскими военными. Жертвами столкновений стали около 60 человек, более 2 тыс. получили ранения.

кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line