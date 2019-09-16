Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:24

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный в июле, будет освобожден через несколько дней, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По его словам, осталось провести несколько "бюрократических процедур".

Ранее в сентябре Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера Stena Impero.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

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