Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 13:35

Дубай. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави в пятницу сравнил Израиль с "семиглавым демоном", за которого мировому сообществу, как считают в Тегеране, должно быть стыдно.

"Семь десятилетий позора, семь десятилетий стыда мирового сообщества за оккупацию, убийства, ложь, преступления, мародерство и геноцид, совершенный сионистским режимом", - написал в Twitter представитель МИД Ирана.

Этой записью он отметил международный день солидарности с палестинским народом, учрежденный ООН 29 ноября.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!