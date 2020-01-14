Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 16:10

Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана пригрозил странам европейской тройки - Великобритании, Франции и Германии - решительным ответом на любые деструктивные меры по отношению к ядерному соглашению, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на представителя ведомства Аббаса Мусави.

"Исламская Республика, как и ранее, готова сохранить ядерное соглашение и будет поддерживать соответствующие усилия других партнеров. Но Иран даст соответствующий и серьезный ответ любым разрушительным мерам и несоблюдению (условий соглашения - ИФ)", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя запуск механизма урегулирования споров в рамках СВПД, заявил, что странам "евротройки" необходимо не поддаваться давлению со стороны США и выполнять взятые обязательства.

Во вторник Великобритания, Германия и Франция объявили о запуске механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению.

Они отметили, что "в свете поведения Ирана (...) не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению". Статья 36 соглашения с Ираном подразумевает возможность в рамках механизма по урегулированию споров обратиться в совместную комиссию.

"Мы делаем это (запускаем механизм - ИФ) в твердой уверенности в том, что нужно сохранить ядерную сделку с Ираном, а также в честной надежде найти выход их тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что Германия, Франция и Великобритания вновь подтверждают приверженность соглашению с Ираном и благодарят Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом стороны высказались против американской кампании максимального давления на Иран.

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