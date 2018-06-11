Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 10:53 11.06.2018 - 10:53

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана заявили в понедельник, что КНДР не стоит расслабляться в связи со встречей во вторник в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"В настоящий момент мы не может быть настроенными оптимистично в отношении поведения США, а правительству Северной Кореи следует заниматься вопросом (саммита - ИФ) при абсолютной бдительности", - приводят западные СМИ слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"С учетом поведения США, их подхода и намерений мы настроены очень скептично и смотрим на их действия с крайним пессимизмом", - отметил он.

При этом он напомнил о выходе США из соглашения по ядерной программе Тегерана и назвал американского президента ненадежным партнером.

В то же время Б.Касеми выразил желание, чтобы на Корейском полуострове установились мир и процветание.

Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1аю пч

Neuer Inhalt Horizontal Line