Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 9:10

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе активизировать сотрудничество для противостояния американской политике санкций.

"Сотрудничество между Ираном и группой "4+1" должно привести к разрушению санкционной стены и одностороннего подхода, который используется в качестве оружия против независимых стран", - приводит агентство "Мехр" слова Аракчи.

В так называемую группу стран "4+1" входят Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

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