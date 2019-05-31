Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 10:15

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия продолжает сеять раздор в ближневосточном регионе, заявляют в иранском МИД.

"Саудовская Аравия продолжает сеять раздор между мусульманскими странами и в нашем регионе, что на руку сионистскому режиму (Израилю - ИФ)", - приводят иранские СМИ слова представителя ведомства Аббаса Мусави.

"Мы видим попытки со стороны Саудовской Аравии настроить соседние и арабские страны против Ирана", - добавил он.

По его словам, заявления с обвинениями в адрес Тегерана, сделанные на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке, являются "безосновательными". Он указал, что Саудовская Аравия "злоупотребила" своей ролью, будучи принимающей стороной этого саммита.

На этой встрече глава МИД Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф призвал исламские страны оказывать активное противодействие региональной политике Ирана.

"Поддержка Тегерана повстанцев-хуситов в Йемене это доказательство иранского вмешательства в дела других стран, и это то, ...что исламским странам следует отвергать", - сказал он.

Министр отметил, что диверсии против танкеров у побережья ОАЭ и атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, проведенная йеменскими повстанцами при помощи беспилотника, угрожают мировой экономике и подрывают региональную и международную безопасность.

В Мекке на этой неделе проходят сразу три саммита - ОИС, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

В последнее время и без того напряженные отношения между Ираном и США обострились еще больше. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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