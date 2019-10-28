Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 11:44

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - США занимаются подготовкой и оказывают поддержку таким террористам, как ликвидированный главарь группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, и в его уничтожении нет ничего особенного, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По словам Мусави, террористическая группировка ИГ была давно повержена, причем не США, а силами Ирака и Сирии при логистической поддержке Ирана.

"В ликвидации аль-Багдади нет ничего особенного, поскольку ИГ была повержена нами и другими странами в регионе", - приводит агентство его слова.

Он отметил, что "США сами занимаются подготовкой и поддержкой таких террористов, как аль-Багдади, а потом "списывают их", когда у них истекает срок годности".

При этом он указал, что идеология этой группировки все еще жива. Мусави не исключил, что США смогут реорганизовать эту группировку, если им это потребуется для дестабилизации региона в дальнейшем.

"Нет ничего удивительного в том, что роль США в ликвидации аль-Багдади получила столько шума в СМИ. Каждый раз, когда приближаются выборы в США, американцы разыгрывают такие карты для домашнего потребителя", - подчеркнул представитель иранского МИД.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о гибели аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии.

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