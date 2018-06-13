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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 9:53 13.06.2018 - 09:53

Рим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Посол Франции в Италии Кристиан Массе в среду вызван в итальянское министерство иностранных дел в связи с "недавними заявлениями Парижа относительно ситуации с судном "Aquarius", на котором находились нелегалы, и которое отказался принять Рим.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно с более чем 600 мигрантами на борту. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно.

Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

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