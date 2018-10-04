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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:11 04.10.2018 - 15:11

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Канады присоединяются к своим союзникам в обвинениях в адрес РФ в кибератаках и полагают, что Россия, посредством своей деятельности, демонстрирует отсутствие уважения к международному праву, говорится в заявлении МИД Канады.

"Сегодня Канада присоединяется к союзникам в идентификации и разоблачении серии враждебных киберопераций российских военных", - отмечается в заявлении.

"Эти акты являются частью более широкой модели действий российского правительства, которая лежит за пределами приемлемого поведения, демонстрирует неуважение международного права и подрывает основанный на правилах международный порядок", - говорится далее в документе.

Согласно заявлению, Канада "с большой уверенностью" возлагает ответственность на ГРУ за попытку хакерской атаки против ОЗХО.

Кроме этого, в МИД отметили, что некоторые из кибератак российской разведки затронули также Канаду, и напомнили о взломе в 2016 году баз данных организации WADA, чья штаб-квартира находится в Канаде.

Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери.

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