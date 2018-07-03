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Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти КНР готовы дать ответ на последние действия США в торговой сфере, ущемляющие интересы Пекина, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на слова представителя МИД Китая Лу Кана, сказанные журналистам.

По словам Лу Кана, Китай "полностью готов к тому, чтобы принять набор необходимых мер" для защиты национальных интересов.

При этом он назвал предупреждения американской стороны, адресованные Пекину по вопросам торговли, "безосновательными рассуждениями и иррациональным ужесточением политики".

"Мы надеемся, что США обеспечат одинаковые условия для инвестиций и действий китайских компаний в США и сделают что-либо благоприятное для взаимного доверия", - отметил Лу Кан.

АП напоминает, что в пятницу 6 июля вступят в силу пошлины на ввоз в США китайских товаров на общую сумму в $34 млрд. Китай уже пообещал ответные аналогичные меры, которые затронут американские товары стоимостью $34 млрд.

Кроме этого, ранее американские СМИ сообщали, что США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании. Другая инициатива администрации США предполагала введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил меры по ограничению иностранных инвестиций в высокотехнологичные американские компании, предложенные министерством финансов США.

Также во вторник появилась информация, что Национальное управление по телекоммуникациям и информации США рекомендовало американскому правительству отклонить запрос китайской компании China Mobile на получение лицензии, позволяющей предоставлять услуги мобильной связи на американской территории.

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Интерфакс