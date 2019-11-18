Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:32

Гонконг. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян более не хочет организовывать еще один безрезультатный для КНДР саммит с США, цитирует агентство ЦТАК слова советника МИД КНДР Ким Ге Гвана.

"У нас больше нет интереса в подобных бесплодных саммитах", - сказал он, отметив, что два предыдущих саммита США-КНДР принесли выгоду лишь Вашингтону.

Ким Ге Гван пояснил, что недавний твит президента США Дональда Трампа о необходимости скорой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по мнению Ким Ге Гвана, является приглашением к новому саммиту.

"Мы больше не дадим президенту США (повода - ИФ) для его хвастовства, не получив что-либо при этом взамен. Успехи, которыми хвалится Трамп, должны иметь честную цену", - отметил советник.

Он также призвал Вашингтон отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна в том случае, если США хотят продолжать диалог с КНДР.

Накануне Трамп выразил надежду, что скоро проведёт очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Вам следует действовать быстро и согласовать сделку (по северокорейской ядерной проблеме - ИФ). Скоро увидимся!", - написал он в воскресенье в Twitter.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

Так, в начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

1аю ар

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