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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 11:13 19.09.2018 - 11:13

Пекин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай не намеревается вмешиваться во внутренние дела других стран и ожидает такой же позиции в отношении КНР, заявил в среду официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Все, кто знаком с китайской дипломатией, знает, что мы не будем вмешиваться во внутренние дела других государств", - сказал представитель на брифинге.

"Мы также не хотим, чтобы кто-либо вмешивался во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул он.

Такие заявления прозвучали в Китае после того, как накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается оказать влияние на американские выборы посредством нападок на американских фермеров и рабочих промышленного сектора.

"Китай открыто заявил, что пытается активно оказать влияние на наши выборы и повлиять на их результаты путем нападок на наших фермеров, владельцев скотоводческих хозяйств и промышленных рабочих из-за их лояльности ко мне", - написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что если Китай будет предпринимать активные действия против американских фермеров и рабочих, то США ответят на эти шаги.

1тэ ар

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