Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 11:14

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД КНР в пятницу вновь заявил, что не скрывал масштабы вспышки коронавируса в ответ на критику со стороны ряда западных стран, включая Соединенные Штаты.

"Никогда не было никакого сокрытия, и мы никогда не позволим что-либо скрывать", - заявил представитель ведомства на брифинге.

В то же время он признал, что быстрое распространение вируса действительно привело к тому, что некоторое время цифры были занижены, но не по причине их сокрытия властями, а из-за недоучета.

Ранее сообщалось, что власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили в сторону роста данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По уточненным данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии составило 3 869 человек. Число случаев заражения - 50 333.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что ВОЗ недостаточно быстро и точно проинформировала мировое сообщество о реальной угрозе, которую представляет COVID-19. Также он не исключает, что Китай скрывал некоторые данные об этом коронавирусе.

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