Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 13:32 25.10.2018 - 13:32

Пекин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Китай считает сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа ложными и предлагает американскому президенту пользоваться телефонами китайской марки, заявила в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если есть опасения по поводу того, что звонки на Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei", - цитирует ее агентство "Блумберг".

Д.Трамп в августе этого года запретил использование телефонов Huawei в государственных структурах США.

Хуа Чуньин также в своем комментарии о материале "Нью-Йорк Таймс" сделала отсылку к кинопремии "Оскар".

"Ряд людей в США не жалеют усилий на то, чтобы получить "Оскар" за лучший сценарий", - сказала она.

"Это еще раз свидетельствует о том, что "Нью-Йорк Таймс" создает фейковые новости", - добавила Хуа Чуньин.

Сам Д.Трамп также ранее заявил, что информация газеты не соответствует действительности.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

1мм эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер