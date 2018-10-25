В МИД КНР предложили Трампу пользоваться китайскими телефонами
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Пекин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Китай считает сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа ложными и предлагает американскому президенту пользоваться телефонами китайской марки, заявила в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Если есть опасения по поводу того, что звонки на Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei", - цитирует ее агентство "Блумберг".
Д.Трамп в августе этого года запретил использование телефонов Huawei в государственных структурах США.
Хуа Чуньин также в своем комментарии о материале "Нью-Йорк Таймс" сделала отсылку к кинопремии "Оскар".
"Ряд людей в США не жалеют усилий на то, чтобы получить "Оскар" за лучший сценарий", - сказала она.
"Это еще раз свидетельствует о том, что "Нью-Йорк Таймс" создает фейковые новости", - добавила Хуа Чуньин.
Сам Д.Трамп также ранее заявил, что информация газеты не соответствует действительности.
Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.
По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.
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Интерфакс