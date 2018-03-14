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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 9:23 14.03.2018 - 09:23

Пекин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В Пекине надеются, что неожиданная отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона не отразится на "положительном моменте" в сближении Вашингтона и Пхеньяна.

"Мы надеемся, что положительный момент, складывающийся на Корейском полуострове, в частности политическая воля вести диалог между США и Северной Кореей, сможет поддерживаться. Мы надеемся, что стороны смогут начать диалог, направленный на денуклеаризацию полуострова", - заявил в среду журналистам представитель МИД КНР Лу Кан.

Он также выразил мнение, что смена главы американской дипломатии с Р.Тиллерсона на Майка Помпео "не отразится на отношениях Китая и США".

Ар ВВ

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