В МИД КНР рассчитывают, что изменения в руководстве госдепа США не отразятся на положительных достижениях на Корейском полуострове
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Пекин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В Пекине надеются, что неожиданная отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона не отразится на "положительном моменте" в сближении Вашингтона и Пхеньяна.
"Мы надеемся, что положительный момент, складывающийся на Корейском полуострове, в частности политическая воля вести диалог между США и Северной Кореей, сможет поддерживаться. Мы надеемся, что стороны смогут начать диалог, направленный на денуклеаризацию полуострова", - заявил в среду журналистам представитель МИД КНР Лу Кан.
Он также выразил мнение, что смена главы американской дипломатии с Р.Тиллерсона на Майка Помпео "не отразится на отношениях Китая и США".
Ар ВВ
Интерфакс