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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 20:47 25.06.2018 - 20:47

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Москва твердо привержена взятым на себя обязательствам в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Хочу подчеркнуть, что РФ твердо привержена взятым на себя обязательствам, в том числе в том, что касается режима прекращения боевых действий", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Он подчеркнул, что "никто больше России вместе с ее партерами по астанинскому процессу не сделал реально для прекращения огня и для снижения уровня насилия в Сирии".

"Во всяком случае, не те страны, которые деньгами и оружием помогают незаконным вооруженным группировкам", - добавил С.Вершинин.

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