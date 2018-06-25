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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 20:47 25.06.2018 - 20:47

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - На юго-западе Сирии активно проводятся переговоры о перемирии с оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН он обратил внимание на выступления представителей США и Великобритании, которые высказали свою озабоченность происходящим в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

"В этом районе активно проводятся переговоры о примирении с теми оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, и продолжается борьба с самими террористами", - сказал С.Вершинин.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания СБ призвал Россию положить конец военной эскалации на юго-западе Сирии.

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