В МИД РФ сообщают об активных переговорах на юго-западе Сирии с не поддерживающей террористов оппозицией
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - На юго-западе Сирии активно проводятся переговоры о перемирии с оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН он обратил внимание на выступления представителей США и Великобритании, которые высказали свою озабоченность происходящим в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.
"В этом районе активно проводятся переговоры о примирении с теми оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, и продолжается борьба с самими террористами", - сказал С.Вершинин.
Ранее заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания СБ призвал Россию положить конец военной эскалации на юго-западе Сирии.
1йф бп
Интерфакс