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Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в понедельник заявил, что ситуация в Идлибе на данный момент неудовлетворительна, поскольку в районе остаются боевики, отказывающиеся выполнять условия соглашения о перемирии и создании буферной зоны.

"Мы не можем больше молчать о ситуации в Идлибе, поскольку "Фронт ан-Нусра" (террористическая организация, известная также как "Тахрир аш-Шам", запрещена в России - ИФ) отказывается принимать условия соглашения", - заявил сирийский министр на пресс-конференции в Дамаске.

"Мы предоставим нашим российским друзьям время для того, чтобы принять окончательное решение о том, можно ли считать, что условия соглашения выполняются", - подчеркнул он.

"Наша позиция, как мы уже говорили, заключается в том, что провинция Идлиб, как и любая другая сирийская провинция, должна вернуться под контроль Дамаска. Мы предпочитаем, чтобы это произошло мирным путем, но не исключаем других возможностей", - добавил В.Муаллем.

В понедельник истекает окончательный срок, когда представители находящихся в Идлибе оппозиционных группировок должны были принять условия сделки о создании в районе демилитаризованной зоны.

Соглашение о создании 15-20 км зоны, свободной от тяжелых вооружений, было достигнуто между Россией и Турцией 17 сентября на переговорах в Сочи. Согласно договоренностям, эту зону должны патрулировать представители военной полиции России и Турции.

Данное соглашение позволило предотвратить проведение масштабной военной операции правительственных войск Сирии при поддержке Вооруженных сил России против представителей вооруженной оппозиции в регионе.

В свою очередь представители группировки "Тахрир аш-Шам", по данным турецкой газеты "Хюрриет", не дали однозначного ответа, согласны ли ее боевики соблюдать предложенные условия перемирия.

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Интерфакс