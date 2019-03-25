Стамбул. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США в очередной раз нарушили международное право, признав суверенитет Израиля над Голанским высотами, сообщает агентство "Анадолу.
"США в очередной раз проигнорировали международное право", - сказал в понедельник министр, комментируя решение Вашингтона по Голанским высотам.
"Это решение не делает законной аннексию Израилем Голанских высот", - отметил М.Чавушоглу.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне.
На прошлой неделе Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.
СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
Комментируя заявления Д.Трампа о планах признать израильский суверенитет над Голанами, в МИД РФ заявили, что такой шаг станет прямым нарушением решений ООН и грозит дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке".
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