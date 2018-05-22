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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 16:11 22.05.2018 - 16:11

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель министерства иностранных дел Франции во вторник Аньес фон дер Мюль заявила, что Париж не признает результаты президентских выборов в Венесуэле, в результате которых 20 мая лидером страны был переизбран Николас Мадуро.

"Самая низкая в истории страны явка подтверждает, что большинство граждан Венесуэлы не считают его (Николаса Мадуро - ИФ) легитимным и заслуживающим доверия лидером", - заявили во французском МИДе.

Также в министерстве подчеркнули, что "глубоко сожалеют" о последствиях этих выборов, добавив, что "они не помогут решить глубокий экономический и социальный кризис, охвативший страну".

20 мая в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. За него проголосовали 68%, однако явка на выборы оказалась рекордно низкой - всего 52%.

Ранее ряд стран уже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле. Среди них страны "Группы Лимы" и шесть стран G20.

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