Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 13:56

Берлин. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД ФРГ Мария Адебар положительно оценила факт освобождения главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи в Киеве.

По словам Адебар, принятое решение - это "шаг в направлении" свободы слова, "за которую всегда выступала Германия". Адебар сказала, что ФРГ в этом вопросе поддерживает позицию ОБСЕ.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также позитивно оценил освобождение Вышинского и призвал освободить всех журналистов в регионе ОБСЕ.

"Мы с самого начала внимательно наблюдали за процессом над господином Вышинским", - указала Адебар.

При этом она отметила, что у ФРГ нет "собственных данных в отношении выдвинутых против него обвинений".

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