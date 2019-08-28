Берлин. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД ФРГ Мария Адебар положительно оценила факт освобождения главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи в Киеве.
По словам Адебар, принятое решение - это "шаг в направлении" свободы слова, "за которую всегда выступала Германия". Адебар сказала, что ФРГ в этом вопросе поддерживает позицию ОБСЕ.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также позитивно оценил освобождение Вышинского и призвал освободить всех журналистов в регионе ОБСЕ.
"Мы с самого начала внимательно наблюдали за процессом над господином Вышинским", - указала Адебар.
При этом она отметила, что у ФРГ нет "собственных данных в отношении выдвинутых против него обвинений".
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