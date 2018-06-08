В МИД ФРГ на встрече в "нормандском формате" рассчитывают на обсуждение хода выполнения минских договоренностей
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Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на обсуждение в понедельник с коллегами из России, Франции и Украины, в частности, ситуации с реализацией Минских договоренностей, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя министерства Марию Адебар.
Встреча в "нормандском формате", как сообщалось, состоится в Берлине 11 июня.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что обсуждения закрытых тем на переговорах в Берлине не планируется, и "все темы, которые на повестке дня урегулирования на Украине, будут обсуждаться".
"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.
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Интерфакс