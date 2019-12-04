Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 13:07

Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Берлин ожидает от РФ содействия в расследовании убийства гражданина Грузии и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства России, заявила официальный представитель германского министерства.

"Об этих ожиданиях госсекретарь Михаэлис информировал посла Нечаева 20 ноября 2019 года в ходе разговора в МИД ФРГ. Российская сторона не отреагировала на эти призывы правительства к содействию в расследовании", - указала представитель МИД, слова которой процитировали "Интерфаксу" в министерстве.

По ее словам, двух сотрудников посольства РФ объявили в Германии персона нон грата, потому что РФ недостаточно содействовала в расследовании. Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни.

"Правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования", - сказала представитель МИД ФРГ.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

1тф др

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