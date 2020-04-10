Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 9:58

Варшава. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не нарушает никаких соглашений между Чехией и Россией, считают в чешском внешнеполитическом ведомстве.

"Перемещение мемориала не нарушает ни одного из существующих международных договоров между Чешской Республикой и Российской Федерацией", - заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

При этом в министерстве отметили, что не осведомлены о деталях нового российского закона, предусматривающего уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага 6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник демонтировали 3 апреля. Против демонтажа выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

В тот же день посольство РФ в Чехии заявило, что Россия не оставит без ответа демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. "Снос памятника маршалу И.С.Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", - говорилось в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что в связи с произошедшим МИД Чехии был выражен решительный протест. Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года, добавили в посольстве. В частности, Чехия нарушила обязательства, в соответствии с которыми она должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

8 апреля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.

Тогда в Минобороны напомнили, что 7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

После этого староста района Прага 6 Ондржей Коларж, на одной из площадей в котором находился памятник, обратился с призывом к МИД Чехии выступить с протестом против высказываний министра обороны России Сергея Шойгу, который предложил в соответствии с этим законом привлечь в ответственности людей, ответственных за снос памятника Коневу.

В пятницу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что "в Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично)".

1ар ав

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