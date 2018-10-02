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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 10:17 02.10.2018 - 10:17

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В Сеуле заявили, что южнокорейские власти в быстром режиме проводят расследование в отношении российского судна "Севастополь", задержанного ранее в Пусане по подозрению в торговле с КНДР в обход санкций ООН.

"Правительство ведет расследование в отношении "Севастополя". Правительство в быстром режиме пытается урегулировать дело", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя МИД Южной Кореи.

При этом он указал на проблему сохранения баланса между партнерскими отношениями с Россией и приверженностью Сеула соблюдению санкций ООН против КНДР.

Как стало известно в минувшую субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в Пусане. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

В понедельник консул РФ в Пусане Р.Быков сообщил "Интерфаксу", что "судно было задержано без объяснений причин". "Было письмо министерства морских дел Республики Корея за подписью министра, где давалось указание местному их отделению задержать выход данного судна из порта до последующих указаний, которых пока что не поступило. Судно по-прежнему не может покинуть порт", - отметил дипломат.

1кю аю бс

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