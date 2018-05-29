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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 10:00 29.05.2018 - 10:00

Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Южной Кореи во вторник заявили, что позитивно оценивают готовящийся саммит США-КНДР и готовы оказывать полное содействие планируемой встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"В то время как мы продолжаем прикладывать усилия для урегулирования вопросов в преддверии саммита, которым стороны (США и КНДР - ИФ), как ожидается, занимаются всерьез, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и брать на себя любую роль (касательно саммита - ИФ), какую возможно", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя МИД.

По его словам, глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва и госсекретарь США Майк Помпео договорились "в любое время и в любом месте" проводить консультации по северокорейскому вопросу.

Ранее во вторник сообщалось, что вице-председатель Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль отправился в США для подготовки саммита лидеров двух государств.

Телеканал Уай-Ти-Эн отмечает, что, по мнению наблюдателей, во время визита в США Ким Ён Чхоль может встретиться с госсекретарем США М.Помпео для завершения подготовительных мероприятий, предшествующих встрече президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

тэ аю

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