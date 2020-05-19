Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 16:27

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Глава минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил, что в течение ближайшей недели число выявляемых каждые сутки заражений коронавирусом нового типа COVID-19 в стране может начать сокращаться, сообщают европейские СМИ.

"Я думаю, что через неделю мы сможем сказать, что у нас наметилась тенденция к снижению (числа заболевших - ИФ)", - сказал Шумовский.

Вместе с тем, он отметил, что больницы в Польше заполнены лишь на 30%. "И это указывает, что нам удалось избежать сценариев развития событий, наблюдавшихся в Италии и Франции", - добавил министр.

Согласно данным ведомства, 77% новых случаев заболеваний коронавирусом зафиксированы среди горняков, работавших на шахтах в регионе Силезия.

В общей сложности в Польше зарегистрировано около 19 тыс. случаев заболеваний коронавирусом, 941 человек скончался. Почти 8 тыс. выздоровели.

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