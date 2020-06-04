Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 21:12

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Прощальная церемония в память о Джордже Флойде, чья смерть вызвала массовые протесты в США, проходит в Миннеаполисе, сообщают американские СМИ.

Вместе с близкими Флойда на прощание пришли, в частности, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и мэр Миннеаполиса Джекоб Фрей.

Проститься с Флойдом в Северный Центральный университет также пришли знаменитости, в том числе актриса Тиффани Хэддиш, актер Кевин Харт и другие.

Президент университета Скотт Хейген в начале церемонии объявил об учреждении стипендии имени Джорджа Флойда. Он отметил, что уже собрано более $50 тыс. пожертвований: эти деньги будут использованы оказание помощи чернокожим жителям страны, желающим получить образование.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализовываться.

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