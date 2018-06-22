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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 21:04 22.06.2018 - 21:04

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В Сирии из-за действий боевиков ухудшается. гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", - отметил генерал.

По его словам, с целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция жителям населенного пункта Шейх-Ахмед (провинция Алеппо) и Маррат (провинция Дейр-Эз-Зор).

"В каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 275 сирийцам, в том числе 123 детям", - сообщил А. Цыганков.

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