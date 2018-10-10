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Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции в среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Анкара реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи",- приводит агентство выдержки из заявления агентства.

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Интерфакс