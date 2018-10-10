В Минобороны Турции заявили об окончании вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе

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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:14 10.10.2018 - 16:14

Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции в среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает Анатолийское агентство новостей. "Анкара реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи",- приводит агентство выдержки из заявления агентства. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс