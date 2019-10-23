Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 12:05

*** Благодаря соглашению с Россией продолжать операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии пока не нужно

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Турции в среду объявило, что Анкара и Москва с 23 октября приступают к воплощению в жизнь сочинских договоренностей по северо-востоку Сирии, достигнутых накануне на переговорах в Сочи, передает агентство "Анадолу".

При этом в Минобороны подтвердили, что в данный момент, ввиду соглашения с Москвой, необходимости продолжать операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии нет.

В то же время в министерстве пообещали и дальше вести борьбу с террористами, чтобы не дать им возможности закрепиться вблизи границ с Турцией.

Террористами в Турции называют членов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны. Эти структуры признаны в Турции террористическими организациями.

В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом по итогам переговоров президентов двух стран в Сочи, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - отмечается в документе.

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