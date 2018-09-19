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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 13:13 19.09.2018 - 13:13

Стамбул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - За последние 45 дней турецкие военные в Турции, а также за ее пределами, в том числе, в Сирии нейтрализовали 366 боевиков, среди которых несколько лидеров террористических ячеек, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара.

"Наблюдательные пункты в Идлибе и дислоцированные здесь турецкие военные эффективно действуют в регионе", - подчеркнул министр.

Он добавил, что, согласно договоренностям с Россией, в Идлибе к 15 октября будет создана демилитаризованная зона, разделяющая сирийскую армию и формирования оппозиции. Контроль за соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне будут осуществлять представители российской и турецкой военной полиции.

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