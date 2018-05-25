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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 10:22 25.05.2018 - 10:22

*** СМИ предполагают, что речь идет о Китае

Париж. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Франции подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что двух бывших сотрудников Генерального директората внешней безопасности обвиняют в передаче секретных данных иностранному государству, сообщает в пятницу радиостанция "Франс-энтер".

Обоим бывшим разведчикам предъявили обвинения еще в конце декабря 2017 года, однако СМИ об этом стало только сейчас. Оба находятся под стражей. О том, насколько важные данные они передавали за рубеж, не сообщается.

Французские власти не уточняют, разведке какой именно страны обвиняемые могли передавать информацию. Однако парижские СМИ отмечают, что, судя по всему, речь идет о Китае.

Генеральный директорат внешней безопасности - разведслужба, находящаяся в ведении министерства обороны Франции.

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