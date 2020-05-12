Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 13:16

Париж. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Среди французских военнослужащих выявлено за время пандемии более 1,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом СЩМШВ-19, сообщила во вторник министр обороны Франции Флоранс Парли.

Она отметила, что в это число входят, в частности, члены экипажа авианосца "Шарль де Голль". О том, что на его борту есть заболевшие, сообщалось ранее этой весной.

Между тем, по ее словам, возможные случаи заболевания зафиксированы еще у 5,4 тыс. военнослужащих, но они пока не подтверждены.

Жители Франции с 11 мая начали частично возвращаться к привычному образу жизни: в стране завершилась жесткая форма изоляции, введенная ранее весной для борьбы против коронавируса COVID-19.

В городах возобновили работу многие магазины, но кафе и рестораны пока закрыты. На входе бесплатно раздают гель для дезинфекции рук. В частности, заработали знаменитые магазины на бульварах в центре Парижа.

С понедельника жители Франции имеют право передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19. Исключение - перемещения на расстояния свыше 100 км от дома, которые возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

С 11 мая происходит постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

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