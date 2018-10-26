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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:09 26.10.2018 - 09:09

Таллин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Присутствие США в Европе оказывает мощный эффект сдерживания, обеспечивающий мир и стабильность в регионе, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) на встрече с делегацией американских сенаторов.

Слова министра приводит в пятницу пресс-служба военного ведомства.

Ю.Луйк выразил сенаторам благодарность за инициативу в сфере сдерживания в Европе (EDI), в рамках которой союзникам оказывается необходимая поддержка, ведется повышение обороноспособности Эстонии путем строительства инфраструктуры оборонного назначения и поставок военной техники.

Начатая в 2014 году EDI направлена на увеличение присутствия США в Европе, укрепления региональной безопасности. Так, в Эстонии в рамках программы на развитие авиабазы в Эмари (Emari) и военного городка в Тапа (Tapa) выделено более $32 млн.

Министр подчеркнул, что "уровень расходов Эстонии на оборону позволяет стране эффективно использовать оказываемую США помощь, поддерживать свои долгосрочные планы в сфере безопасности".

Со своей стороны, глава делегации сенаторов США, председатель комиссии по вопросам разведки Ричард Барр (Richard Burr) заявил, что инициативы США в области обороны содействуют сохранению крепких трансатлантических связей.

В качестве примера он привел открытые на минувшей неделе на авиабазе Эмари под Таллином объектов оборонной инфраструктуры, которые позволят увеличить прием и размещение самолетов союзников.

В состав делегации сената США входят также представители комитетов обороны, разведки и госбюджета республиканцы Сюзан Коллинз (Susan Collins), Джерри Моран (Jerry Moran) и Ричард Блант (Richard Blunt).

Министр и сенаторы США обсудили также перспективы сотрудничества двух стран в вопросах кибербезопасности.

ап ав

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