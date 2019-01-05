В минувшем году активно развивалось российско-китайское сотрудничество на различных уровнях - посол РФ в КНР

Этот контент был опубликован 5 января 2019 г. 6:06

Пекин. 5 января. ИНТЕРФАКС - Российско-китайское практическое сотрудничество в 2018 году получило дальнейшее развитие, заявил "Интерфаксу" посол России и Китае Андрей Денисов.

"В прошлом году активно развивалось наше практическое сотрудничество. В ноябре в Пекине состоялась XXIV регулярная встреча глав правительств России и Китая. Она, если можно так выразиться, венчает огромный пласт работы "на земле", которая ведется в течение года в рамках двусторонних межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами".

Он напомнил, что сформировано пять таких комиссий, "это, к слову, беспрецедентный пример партнерства во всех без исключения областях".

"И, несмотря на смену в этом году практически всего состава сопредседателей комиссий, как с российской, так и с китайской стороны, это нисколько не сбило общий настрой на углубление кооперации на вверенных участках работы".

А.Денисов отдельно остановился на развитии взаимодействия между российскими китайскими регионами.

"2018 год и новый 2019 год объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Это придало дополнительный импульс наращиванию контактов между регионами наших стран", - сказал он.

Посол сообщил, что на сегодняшний день на разных уровнях муниципального управления сложилось свыше 360 партнерских пар, которые с разной степенью интенсивности находятся во взаимодействии.

"Здесь я бы отдельно остановился на хорошо зарекомендовавшем себя формате сотрудничества групп регионов "Волга-Янцзы" (субъекты Приволжского Федерального округа России и регионы верхнего, среднего течения реки Янцзы). Укрепляются связи между российским Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая", - отметил дипломат.

Он добавил, что "вместе с китайскими коллегами работаем над идеей распространить этот успешный опыт".

Так, по его мнению, Пекин в связке с Тяньцзинем и провинцией Хэбэй могли бы стать опорными точками взаимодействия с Москвой и регионами Центрального федерального округа. А Санкт-Петербург и Шанхай вовлекли бы в орбиту прямых деловых контактов Северо-Западный федеральный округ и провинции восточного Китая.

"Видим здесь существенный потенциал", - подчеркнул А.Денисов.

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

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