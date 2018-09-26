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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 21:07 26.09.2018 - 21:07

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли в среду заявил об особом подходе министерства к антироссийским санкциям.

"Россия в качестве субъекта американских санкций отличается от других стран по ряду значимых направлений, и мы адаптировали наш подход к России соответствующим образом", - говорится в официальном заявлении М.Биллингсли, опубликованном на сайте Минфина.

"К примеру, мы не можем противодействовать, используя тот же подход, который мы применяем к Северной Корее или Ирану. У России масштабная экономика и она хорошо интегрирована в мировую экономическую систему, международную финансовую систему и мировые каналы поставок. В то же время КНДР и Иран в значительной мере или полностью были изолированы от международной финансовой системы в течении десятилетий", - отмечает помощник главы Минфина США.

"С учетом этих особенностей, мы используем инструменты министерства, чтобы оказывать давления на Россию, сводя к минимуму непреднамеренные побочные эффекты для США, наших европейских союзников и мировой экономики", - заявил помощник министра финансов США.

По его словам, ключевое отличие санкций в отношении России заключается в том, что они в основном нацелены на отдельных лиц и предприятия.

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