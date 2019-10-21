Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 12:22

Берлин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон подтвердила решение не выдавать разрешения на экспорт оружия в Турцию, которое может быть использовано в Сирии.

"Мы не будем выдавать разрешений на экспорт оружия, которое может быть использовано в Сирии", - сказала Барон журналистам в понедельник.

Она напомнила, что Германия считает, что "военная акция должна быть прекращена".

"Мы следим за событиями очень внимательно", - добавил в свою очередь представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

О запрете на экспорт в Турцию оружия, которое может быть использовано в Сирии, ранее сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В то же время, согласно информации "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" Германия не экспортирует вооружение в Турцию с 2018 года. Всего в ФРГ было выдано разрешений на экспорт вооружения на сумму в 4,82 миллиарда евро, из этой суммы на Турцию приходится только 12,9 миллионов евро. Военное оружие, которое составляет лишь часть экспорта, экспортировалось в 2018 году на сумму 243 миллиона евро, речь при этом идет о запчастях, а не новом оружии, пишет издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой оппозиционная группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 км и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

1тф бп

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