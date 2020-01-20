Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 15:08

Нью-Йорк (ООН). 20 января. ИНТЕРФАКС - В наиболее малообеспеченных семьях в мире каждая третья девочка подросткового возраста никогда не училась в школе, говорится в докладе Детского фона ООН (ЮНИСЕФ).

В нем отмечается, что среди наиболее распространенных причин - "бедность, дискриминация по гендерному признаку, инвалидность, этническое происхождение или язык образования, а также отдаленность школ (от места проживания детей - ИФ) и плохая инфраструктура".

В ЮНИСЕФ указывают на неравное распределение расходов на образован и на большой разрыв по этому параметру между богатыми и малообеспеченными семьями. Самый высокий разрыв по этому показателю фиксируется в 10 африканских странах. А в Гвинее и ЦАР наблюдается один из самых высоких показателей числа детей, которые вообще не ходят в школы.

Между тем, наиболее равноценно средства на образование между детьми из самых бедных и самых богатых семей распределяются в таких странах, как Барбадос, Норвегия, Ирландия, Дания и Швеция, свидетельствует доклад.

Кроме того, согласно данным Всемирного банка, в мире более половины детей, живущих в семьях с малым и средним достатком, не умеют читать, напоминают в ЮНИСЕФ.

В исследовании ЮНИСЕФ говорится, что для решения проблемы с образованием необходимо улучшения доступности начального образования.

"Правительства должны ставить для себя в приоритет государственное финансирование учреждений образования начальных уровней, в которых учится больше всего детей из наименее обеспеченных семей", - отмечают авторы доклада.

"Это ключевой момент. Если мудро и равномерно инвестировать в образование детей, то у нас появляется больше всего шансов на то, чтобы вызволить детей из нищеты, поскольку мы дадим им умения, которые необходимы им для того, чтобы они получили доступ к новым возможностям", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

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