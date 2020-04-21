Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 20:30

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 670 тыс. человек выздоровело в мире за время пандемии после того, как у них был диагностирован коронавирус нового типа, свидетельствуют данные на портале Worldometers, отслеживающем ситуацию по COVID-19 в разных странах.

Согласно этим данным, лидером по числу вылечившихся от коронавируса является Германия. Там поправились за время пандемии 95 тыс. человек. За ней следует Испания (выздоровели 82 тыс.), Китай (77 тыс.), США (75 тыс.) и Иран (61 тыс.)

В настоящее время в мире все еще болеют 1,6 млн человек, лишь 3% из них находятся в серьезном или критическом состоянии.

С момента вспышки коронавируса зарегистрировано в общей сложности 2,5 млн случаев заболевания.

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