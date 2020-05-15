Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 15:43

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире в пятницу превысило отметку в 4,5 млн, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

По данным сайта, зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,7 млн заболевших уже выздоровели, что составляет более 35% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции.

На данный момент болеют более 2,5 млн человек.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.

Согласно данным сайта, в тройку самых эпидемиологически неблагоприятных стран входят Испания и Россия.

При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

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