Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн, свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Согласно его статистике, зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом.
Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент болеют более 2,7 млн человек.
Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались.
Согласно данным сайта, в тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.
При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.
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