Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 10:09

*** Глобальный экологический фонда призывает добывать золото с помощью новых безопасных технологий без использования ртути

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Ежегодно в мире добывают 2 тыс. 700 тонн золота, сообщают в ООН со ссылкой на данные Глобального экологического фонда - механизма финансирования программ по защите окружающей среды.

"В золотодобывающей промышленности занято 15 млн человек, включая 4,5 млн женщин и более 600 тыс. детей", - говорится в сообщении на сайте ООН.

При этом, как отмечают экологи, 500 тонн из 2,7 тыс. тонн ежегодно добываемого в мире золота приходится на мелкое кустарное производство - небольшие частные шахты, расположенные в основном в развивающихся странах.

Золотодобывающая отрасль обеспечивает работой сельское население во многих странах, однако, как поясняют в Глобальном экологическом фонде, далеко не везде мелкие кустарные шахты оперируют в рамках закона - такое производство зачастую запрещено или ограничено государством, которое выдает лицензии только крупным компаниям.

"Зачастую рабочие на таких (мелких кустарных) предприятиях трудятся в ужасающих условиях, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В частности, сами сотрудники, а также жители сел, где находятся эти шахты, часто страдают от токсичного воздействия ртути. Это приводит к повреждению центральной нервной системы: судорогам, проблемам со зрением и слухом и задержке развития у детей", - говорится в сообщении.

В связи с этим эксперты предлагают добывать золото с помощью новых безопасных технологий без использования ртути. "Это поможет сократить ущерб для окружающей среды и обеспечить рациональную добычу золота", - заявил глава Глобального экологического фонда Густаво Фонсека.

Отмечается, что на реализацию срочных мер по модернизации процесса на небольших и кустарных золотодобывающих шахтах требуется 180 млн долларов.

В рамках инициативы Глобального экологического фонда и ООН предлагается не только использовать новые технологии, но также реформировать законодательство в золотодобывающих странах, чтобы шахтеры получили официальные контракты и достойные условия труда, сообщается на сайте ООН.

В России в 2018 году общее производство золота составило 331,783 тонны, увеличившись на 4%, подсчитал ранее Союз золотопромышленников РФ. Общее производство серебра, по оценке Союза золотопромышленников, в РФ в 2018 году выросло на 5%, до 1,652 тыс. тонн.

***/ мф

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