Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 12:51

Париж. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Мировые политики и международные организации поздравляют премьера Эфиопии Абию Ахмеда Али, который стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год.

Одним из первых поздравил Ахмеда Али генсек ООН Антониу Гутерриш, который поставил деятельность эфиопского премьера в пример другим странам.

"Его видение помогло Эфиопии и Эритрее достигнуть исторического сближения. Его лидерство стало прекрасными примером для других в Африке и за ее пределами", - написал генсек ООН в своем аккаунте в Twitter.

Поздравления направила и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она назвала премьера Эфиопии "великим человеком", а награду - "премией мужества и надежды".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении указал на то, что Абий Ахмед Али "показал, что с помощью терпения, мужества и убеждения можно достичь мира".

В Еврокомиссии также поздравили Абию Ахмеду Али с получением награды.

"Благодаря своей храбрости он смог навести мосты в регионе, возобновив мирные переговоры после 20 лет тупиковой ситуации с Эритреей", - говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также отметил мужество эфиопского премьера.

"Присуждение Нобелевской премии мира - это совершенно особое признание в прямом смысле слова высоких заслуг премьера Абия. Вместе с ним и эфиопским народом мы рады оказанной ему чести. Как партнер и друг желаем успеха в будущих реформах и мирном развитии Африканского рога", - сказано в заявлении Мааса, в пятницу поступившем в "Интерфакс".

Маас отметил, что за короткое время Абий Ахмед Али добился развития региона, такого, которого не ожидал никто, и премия вручается ему за реализацию мирного процесса после десятилетий региональных конфликтов.

"В соседней стране Судан премьер-министр Абий многое сделал в качестве посредника между военными и демонстрантами для того, чтобы революция этим летом привела к мирной смене власти", - указал Маас.

Мэр Парижа Анна Идальго тоже разместила в своем аккаунте в Twitter поздравления лауреата Нобелевской премии мира за 2019 года.

В Эфиопии также с радостью и гордостью воспринимали информацию о присуждении награды премьеру страны. "Мы как нация гордимся", - отметили в офисе эфиопского премьера.

Среди международных организаций, направивших поздравления премьеру Эфиопии - ЮНЕСКО. В заявлении организации отметили "его вклад в мир и диалог".

Ранее в Нобелевском комитете отметили, что премьер-министр удостоен этой награды "за его усилия в достижении мира и в международное сотрудничество, но в особенности, за его решительную инициативу в решении пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином на посту премьер-министра Эфиопии.

Кроме этого, он стал первым лидером Эфиопии, который встретился за последние двадцать лет со своим коллегой из Эритреи. 8-9 июля 2018 года был проведен саммит с участием Абия Ахмеда Али и президента Эритреи Исайяса Афеверки.

Затем на саммите была подписана совместная декларация о мире и дружбе. Среди ее пунктов - снижение напряженности и восстановление дипломатических отношений между странами, открытие наземного и авиационного сообщения, налаживание прямых каналов связи.

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