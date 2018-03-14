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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:46 14.03.2018 - 08:46

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые, политики и знаменитости по всему миру выражают соболезнования в связи с кончиной прославленного британского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга, сообщает в среду сайт британской газеты "Гардиан".

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли был одним из первых, кто выразил скорбь в связи со смертью С.Хокинга.

"Мы потеряли колоссальный интеллект и великий дух", - написал он на своей страничке в "Твиттере".

В связи с кончиной ученого скорбят и в американском космическом агентстве НАСА.

"Мы вспоминаем С.Хокинга, известного физика и представителя науки. Его теории выявили особенности вселенной, которые мы и весь мир теперь исследуем", - говорится в заявлении НАСА.

Смерть С.Хокинга также прокомментировали в американском Планетарном обществе, назвав ушедшего из жизни астрофизика "великолепным мыслителем".

Общую фотографию с С.Хокингом опубликовал астрофизик Нил Деграсс Тайсон. "Его уход из жизни оставил интеллектуальный вакуум", - написал этот ученый в "Твиттере".

В свою очередь, генеральный директор компании Microsoft Сатья Наделла отметил, что мир "потерял сегодня еще одного великого человека".

"С.Хокинга будут помнить за его невероятный вклад в развитие науки, который позволил сделать сложные теории и концепции более понятными обычным людям", - подчеркнул С.Наделла.

В природозащитной организации "Гринпис" поблагодарили С.Хокинга за то, что он дал человечеству понимание своей роли во вселенной, а автор фильма о С.Хоккинге "Краткая история времени" Эррол Моррис назвал ученого "действительно потрясающим человеком".

В свою очередь, индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что ученый "сделал мир лучше".

Соболезнования семье С.Хокинга выразили ряд представителей искусства и телевидения - актер Маколей Калкин, музыкальная группа Foo Fighters, британский телеведущий Джонатан Росс и певица Кэти Перри.

Кроме того, по сообщению западных СМИ, соболезнования в связи со смертью С.Хокинга в различных соцсетях выразили несколько миллионов китайцев: в их стране британский ученый пользовался колоссальной популярностью. В КНР его ценили не только за научные открытия, но и за то, как С,Хокинг упорно продолжал работать, несмотря на тяжелейший недуг.

Ранее в среду СМИ сообщили, что английский физик-теоретик и популяризатор науки С.Хокинг скончался на 77 году жизни.

С.Хокинг изучал проблемы Большого взрыва и теорию черных дыр. Ему принадлежит идея о том, что черные дыры небольшой массы теряют энергию, рассеивая ее по своему горизонту событий, и постепенно исчезают. Энергия, испускаемая черными дырами, получила название "излучение Хокинга".

Он прославился как популяризатор науки благодаря книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр", которая вышла в 1988 году, когда С.Хокинг уже был прикован к инвалидному креслу и утратил способность говорить.

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