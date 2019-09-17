Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Продажи мемуаров бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, организовавшего утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, начинаются во вторник во многих странах мира, сообщают европейские СМИ.

Книгу под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело", можно приобрести в более чем 20 странах, в том числе США и Великобритании.

В книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни, и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.

Сноуден в преддверии выхода в свет своих мемуаров дал интервью целому ряду западных СМИ, в частности, британской газете The Guardian и американскому телеканалу MSNBC.

В интервью The Guardian он рассказал о своей жизни в России, которую назвал одной из самых красивых стран в мире. По его словам, он смирился с мыслью о том, что ближайшие годы ему предстоит провести в России, и на основе этого планирует свое будущее. Он отметил, что чувствует себя довольно комфортно в России и что ему удается вести "более и менее обычную повседневную жизнь". Он добавил, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Кроме того, бывший сотрудник АНБ рассказал, что два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Э.Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Э.Сноудену также был выдан вид на жительство.

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