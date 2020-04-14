Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:53

Мадрид. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Мозамбике полицейские задержали бразильского преступника, обвиняемого в наркоторговле и сбежавшего из-под стражи в 1999 году, сообщает во вторник портал R7 со ссылкой на заявление полиции.

Речь идет о 49-летнем Жилберту Апаресиду дус Сантусе по прозвищу Фуминью (на сленге означает: дым от конопли). Его задержали в Мапуту в ходе совместной операции полиции Мозамбика, Бразилии и сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США.

В Минюсте Бразилии назвали Фуминью одним из самых разыскиваемых преступников Бразилии. Он является одним из главарей "Первой столичной группировки" Сан-Паулу и считается одним из самых известных торговцев наркотиками.

В 1999 году он бежал из камеры предварительного содержания в штате Сан-Паулу и с тех пор находился в розыске.

Портал отмечает, что лидер этой банды Маркус Камачу отбывает в Бразилии максимально возможный тюремный срок - 200 лет. Дус Сантус также обвиняется в участии в заговоре, целью которого была организация побега Камачу в апреле 2019 года. Однако, сотрудникам исправительного учреждения удалось раскрыть план, и Камачу перевели в другую тюрьму.

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