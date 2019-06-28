Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 20:00

*** Президент дал необходимые пояснения по "вопросу о Скрипалях"

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Российской стороне импонировал дружелюбный и конструктивный тон премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая на встрече с российским президентом Владимиром Путиным дала понять о готовности искать возможность наладить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также рассказал, что "Мэй весьма откровенно ставила вопрос о Скрипалях, когда они беседовали один на один с Путиным".

"Путин дал необходимые пояснения", - добавил Песков.

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